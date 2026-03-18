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Ortsbefragung

Appartement-Pläne: Bürger von Viehhofen wählten

Salzburg
18.03.2026 05:00
Sollen hier Appartements entstehen? Die Bürger wählten
Sollen hier Appartements entstehen? Die Bürger wählten(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

In Viehhofen polarisieren Hotel-Pläne: Es sollen Appartements für Investoren entstehen, die „Krone“ berichtete. Die Bürgermeisterin will die Bewohner entscheiden lassen. Die Ortsbefragung ist jetzt abgeschlossen.

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Braucht Viehhofen noch ein Appartementhotel, das nach dem Investoren-Prinzip funktionieren soll? Konkret heißt das, gut betuchte Käufer sichern sich Wohnungen und vermieten sie weiter. Das Konzept hatte zuletzt zu mehreren Bauruinen in Salzburg geführt.

Bürger reden in puncto Tourismus mit
In Viehhofen klopfen aktuell Bauwerber an: Geplant sind bis zu 400 Betten auf zwei Grundstücken, eines davon ist derzeit noch grüne Wiese. Bürgermeisterin Caroline Supersberger (ÖVP) sieht die Pläne, wie berichtet, skeptisch und will die Bürger über die Zukunft entscheiden lassen.

Jedem Haushalt flattere ein Schreiben in den Briefkasten, wo zur Ortsbefragung aufgerufen wurde. Die Bürger konnten mehrere Fragen zur touristischen Zukunft der 600-Einwohner-Gemeinde beantworten. Am vergangenen Sonntag war der letzte Abstimmungstag.

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Heute, Mittwoch, soll das Ergebnis der Ortsbefragung noch von der Viehhofener Gemeindepolitik ausgewertet, geprüft und dann kommuniziert werden. Bürgermeisterin Supersberger: „Wir wollen unbedingt zuerst die Bürger über den Ausgang informieren.“ Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 60 Prozent.

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