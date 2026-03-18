Appartement-Pläne: Bürger von Viehhofen wählten

Bürger reden in puncto Tourismus mit

In Viehhofen klopfen aktuell Bauwerber an: Geplant sind bis zu 400 Betten auf zwei Grundstücken, eines davon ist derzeit noch grüne Wiese. Bürgermeisterin Caroline Supersberger (ÖVP) sieht die Pläne, wie berichtet, skeptisch und will die Bürger über die Zukunft entscheiden lassen.