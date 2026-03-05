„Ist der Ort einmal verschandelt, bleibt es so!“
Kritik an Hotelplänen
Caroline Supersberger, ÖVP-Ortschefin in Viehhofen, wehrt sich gegen neue Appartements für Investoren und erhält dafür viel Zuspruch. Hotel-Investoren kennen die Tricks, um an noch mehr Beton-Gold zu kommen. Viele Einheimische meinen: Es ist schon genug Fläche zugepflastert.
In Viehhofen klopft ein Hotel-Investor an die Tür, wie die „Krone“ berichtete. Das Projekt mit dem klingenden Namen „Ski- und Sonnenresort“ soll gleich bei der Ortseinfahrt entstehen. In ersten Plänen sind es 400 Betten – für die 600-Einwohner-Gemeinde mit bereits rund 2000 Gästebetten ein Großprojekt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.