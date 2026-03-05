„Ist der Ort einmal verschandelt, bleibt es so!“

In Viehhofen klopft ein Hotel-Investor an die Tür, wie die „Krone“ berichtete. Das Projekt mit dem klingenden Namen „Ski- und Sonnenresort“ soll gleich bei der Ortseinfahrt entstehen. In ersten Plänen sind es 400 Betten – für die 600-Einwohner-Gemeinde mit bereits rund 2000 Gästebetten ein Großprojekt.