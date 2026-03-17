Hetfield überrascht mit gewagtem Heiratsantrag

Nach 25 Jahren Ehe reichte Hetfield im Sommer 2025 die Scheidung von seiner damaligen Frau Francesca Hetfield ein. Die beiden hatten drei gemeinsame Kinder. Im März 2024 zeigte sich der Star dann erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite: Die 46-jährige Adriana Gillett soll jetzt seine Ehefrau werden.