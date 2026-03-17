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Nach Scheidung

Hetfield überrascht mit gewagtem Heiratsantrag

Society International
17.03.2026 21:02
Hetfield wagt es nach dem Ende seiner langen Ehe nochmal mit der Liebe.
Hetfield wagt es nach dem Ende seiner langen Ehe nochmal mit der Liebe.(Bild: AP/Felipe Dana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

2022 hat sich Metallica-Frontman James Hetfield scheiden lassen. Jetzt probiert er es nach dem Ende seiner langen Ehe nochmal mit der Liebe – mit seiner neuen Partnerin Adriana Gillett. Die überraschte er im Urlaub mit einem ganz besonderen Heiratsantrag.

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Nach 25 Jahren Ehe reichte Hetfield im Sommer 2025 die Scheidung von seiner damaligen Frau Francesca Hetfield ein. Die beiden hatten drei gemeinsame Kinder. Im März 2024 zeigte sich der Star dann erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite: Die 46-jährige Adriana Gillett soll jetzt seine Ehefrau werden.

Überraschender Moment
Es war eigentlich eine Geburtstagsüberraschung, die in einem Antrag endete. Hetfield und Gillett sind im Urlaub mit Walhaien geschwommen, als der Metallica-Sänger einen Ring zückte.

Antrag inmitten von Fischen
Auf dem Instagram-Account von Metallica teilte Hetfield ein Foto von sich und seiner Verlobten unter Wasser. Die beiden tragen Tauchermasken und Neoprenanzüge. Der Musiker hält einen Zettel mit der Aufschrift „Will you marry me?“ („Willst du mich heiraten?“) in der Hand, Gillett den Verlobungsring.

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Gillett sichtlich gerührt
Die künftige Braut teilte dasselbe Foto auf ihrem Instagram-Profil, gemeinsam mit einem Bild von einem Walhai. Dazu schrieb sie: „Die BESTE Geburtstagsüberraschung“ mit dem „einzigartigsten, besonderen und romantischsten Antrag, den sich die Fische je hätten vorstellen können.“ In dem rührenden Beitrag schreibt die Designerin weiter: „Danke Gott, dass du uns zusammengebracht hast.“ 

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