Das einst „schönste Mädchen der Welt“ ist verlobt

Mit sechs Jahren wurde sie zum „schönsten Mädchen der Welt“ gewählt. Jetzt hat Thylane Blondeau allen Grund zur Freude: Denn die mittlerweile 24-Jährige ist verlobt!
Die schönen Neuigkeiten machte die fesche Französin auf ihrem Instagram-Profil öffentlich. „Ich habe zu meinem besten Freund Ja gesagt“, schrieb sie freudig.
Und teilte gleich mehrere Fotos, auf denen sie nicht nur ihren funkelnden Verlobungsring präsentiert, sondern auch Eindrücke vom Heiratsantrag. Die Frage aller Fragen stellte ihr ihr Herzbube, der französische DJ Ben Attal, demnach während eines Liebes-Urlaubs in Griechenland.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, mit der Thylane Blondeau ihre Verlobung öffentlich gemacht hat:
Die Aufnahmen zeigen das frisch verlobte Paar etwa beim Busseln und Posen auf einem Boot, weitere Aufnahmen zeigen zahlreiche Rosenblätter, die in einem Garten drapiert sind. „Auf die Ewigkeit“, fügte die Französin zu den Fotos hinzu.
Karriere-Start mit zarten vier Jahren
Thylane Blondeau ist Tochter des Fußballspielers Patrick Blondeau und der Schauspielerin und Moderatorin Véronika Loubry. Die heute 24-Jährige begann schon im zarten Alter von vier Jahren mit dem Modeln und lief damals etwa für Jean Paul Gaultier.
Mit sechs Jahren erhielt Blondeau den Titel „schönstes Mädchen der Welt“ – und wurde über Nacht weltweit berühmt. Mit zehn wurde sie als bislang jüngstes Model für die „Vogue“ gebucht.
Seit sieben Jahren liiert
Dem Modeln ist Blondeau bis heute treu geblieben: Unter anderem war sie bereits für namhafte Marken wie Dolce & Gabbana oder Gucci auf dem Laufsteg zu bewundern. Mit Ben Attal ist Blondeau bereits seit sieben Jahren liiert. 2020 machte das Paar seine Beziehung öffentlich.
