Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thylane Blondeau

Das einst „schönste Mädchen der Welt“ ist verlobt

Society International
09.03.2026 15:47
Thylane Blondeau ist verlobt – und teilte die schönen Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram.
Thylane Blondeau ist verlobt – und teilte die schönen Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram.(Bild: APA/AFP/LOIC VENANCE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit sechs Jahren wurde sie zum „schönsten Mädchen der Welt“ gewählt. Jetzt hat Thylane Blondeau allen Grund zur Freude: Denn die mittlerweile 24-Jährige ist verlobt!

0 Kommentare

Die schönen Neuigkeiten machte die fesche Französin auf ihrem Instagram-Profil öffentlich. „Ich habe zu meinem besten Freund Ja gesagt“, schrieb sie freudig.

Und teilte gleich mehrere Fotos, auf denen sie nicht nur ihren funkelnden Verlobungsring präsentiert, sondern auch Eindrücke vom Heiratsantrag. Die Frage aller Fragen stellte ihr ihr Herzbube, der französische DJ Ben Attal, demnach während eines Liebes-Urlaubs in Griechenland.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, mit der Thylane Blondeau ihre Verlobung öffentlich gemacht hat:

Die Aufnahmen zeigen das frisch verlobte Paar etwa beim Busseln und Posen auf einem Boot, weitere Aufnahmen zeigen zahlreiche Rosenblätter, die in einem Garten drapiert sind. „Auf die Ewigkeit“, fügte die Französin zu den Fotos hinzu.

Karriere-Start mit zarten vier Jahren
Thylane Blondeau ist Tochter des Fußballspielers Patrick Blondeau und der Schauspielerin und Moderatorin Véronika Loubry. Die heute 24-Jährige begann schon im zarten Alter von vier Jahren mit dem Modeln und lief damals etwa für Jean Paul Gaultier.

Mit sechs Jahren erhielt Blondeau den Titel „schönstes Mädchen der Welt“ – und wurde über Nacht weltweit berühmt. Mit zehn wurde sie als bislang jüngstes Model für die „Vogue“ gebucht.

Lesen Sie auch:
Thylane Blondeau
So sieht „schönstes Mädchen“ ohne Make-up aus
16.03.2020

Seit sieben Jahren liiert
Dem Modeln ist Blondeau bis heute treu geblieben: Unter anderem war sie bereits für namhafte Marken wie Dolce & Gabbana oder Gucci auf dem Laufsteg zu bewundern. Mit Ben Attal ist Blondeau bereits seit sieben Jahren liiert. 2020 machte das Paar seine Beziehung öffentlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.03.2026 15:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.056 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.263 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.678 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2270 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2236 mal kommentiert
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1304 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Society International
Passt Liz noch immer!
Dieses Wow-Kleid trug Hurley schon vor 27 Jahren
Thylane Blondeau
Das einst „schönste Mädchen der Welt“ ist verlobt
„Ich vermisse dich“
Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen
„Zukunft in Armen“
Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs
Wurde 65 Jahre alt
„Ghostbusters“-Star Jennifer Runyon gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf