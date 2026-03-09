Das einst „schönste Mädchen der Welt“ ist verlobt

Seit sieben Jahren liiert

Dem Modeln ist Blondeau bis heute treu geblieben: Unter anderem war sie bereits für namhafte Marken wie Dolce & Gabbana oder Gucci auf dem Laufsteg zu bewundern. Mit Ben Attal ist Blondeau bereits seit sieben Jahren liiert. 2020 machte das Paar seine Beziehung öffentlich.