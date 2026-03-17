Auto von Gleis gewuchtet, Frau stieg „locker“ aus

Einen Riesen-Schutzengel hatte eine Autolenkerin Dienstagnachmittag: Sie übersah die Lichtsignale eines unbeschrankten Bahnübergangs südlich von Wien und dürfte ungebremst weitergefahren sein. Genau in dem kurzen Moment, als sie über die Gleisanlage fuhr, rammte eine Zuggarnitur der Aspangbahn das Heck des Autos mit voller Wucht. Die Frau entstieg dem „Blechhaufen“ völlig unverletzt.
Millisekunden entscheiden oft über Leben und Tod – aber hier waren mehrere Schutzengel im Spiel: Eine Pkw-Lenkerin aus Wien dürfte nach ersten Informationen von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet worden sein, dass sie das Lichtsignal an einem unbeschrankten Bahnübergang übersah. Gleichzeitig näherte sich ein Zug.
Lenkerin verweigert Klinikfahrt
Die Garnitur krachte seitlich mit voller Wucht in das Auto – exakt in dem Moment, als es über die Gleise fuhr. Obwohl der Aufprall sehr heftig gewesen sein dürfte, blieben auch der Zugführer sowie die drei Fahrgäste im Zug unverletzt. Die Landesstraße zwischen Trumau und Oberwaltersdorf im Bezirk Baden/NÖ musste vorübergehend gesperrt werden.
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