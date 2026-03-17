Auto von Gleis gewuchtet, Frau stieg „locker“ aus

Millisekunden entscheiden oft über Leben und Tod – aber hier waren mehrere Schutzengel im Spiel: Eine Pkw-Lenkerin aus Wien dürfte nach ersten Informationen von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet worden sein, dass sie das Lichtsignal an einem unbeschrankten Bahnübergang übersah. Gleichzeitig näherte sich ein Zug.