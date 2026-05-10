Ein Jahr nach Unfall:„Felix ist in sich gefangen“

Nach der Notaufnahme wurde er schließlich aus der Klinik Donaustadt in eine Spezialabteilung des LKH Salzburg verlegt. Der schwere Aufprall beim Unfall verursachte ein Schädel-Hirn-Trauma, weshalb Felix sich in einem „tetralpegischen“ Zustand befindet. Ein Sozialarbeiter vom LKH Salzburg beschreibt der „Krone“ den enormen Leidensweg. „Die Schäden am Gehirn waren so schwer, dass er in einen Tiefschlaf versetzt werden musste.“ Das Kind fand sich in einer Realität wieder, in der es Arme und Beine nicht bewegen und nicht mehr selbstständig essen oder sprechen konnte. Für seine Eltern begann ein Marathon zwischen Hoffnung und Angst.