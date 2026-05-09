Feuerwehr-Empfang als Zeichen der Wertschätzung

Der Florianiempfang im Stift Heiligenkreuz stand ganz im Zeichen des Dankes an die heimischen Feuerwehren und bewies die Verbundenheit zwischen Feuerwehr, Gesellschaft und Kirche.
Ganz im Zeichen des Dankes an die blau-gelben Feuerwehren stand der heurige Florianiempfang des Landesfeuerwehrverbands. Denn im Mittelpunkt der Gedenkfeier an den Schutzpatron der Feuerwehr standen jene Frauen und Männer, die tagtäglich für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz stehen. „Jede einzelne Ortsfeuerwehr ist wichtig und richtig – genau dieses flächendeckende Netz macht uns stark und sorgt dafür, dass den Menschen in Niederösterreich rasch geholfen werden kann“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner.
Alle acht Minuten gefordert
Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf lobte die Bedeutung der Feuerwehr für die Gesellschaft: „Unsere Kameraden stehen alle acht Minuten im Einsatz und setzen sich aus Liebe zu unserem Land für die Menschen in unseren Gemeinden ein.“ Zudem seien die Feuerwehren eine Schule der Demokratie, des Zusammenhalts und der Verantwortung.
Den würdigen Rahmen für den Empfang bot das Stift Heiligenkreuz. Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Goldenen Verdienstkreuzes am Band an den ausscheidenden Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer für sein jahrzehntelanges Wirken in dieser Funktion sowie seinen Einsatz als Seelsorger und Wegbegleiter der Feuerwehren.
Weitere Auszeichnungen
Mit der Florianiplakette in Bronze wurde Eduard Trimmel ausgezeichnet. Das Große Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Mit dem Goldenen Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurde Rudolf Striedinger, Chef des Generalstabes, geehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.