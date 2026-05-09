Feuerwehr-Empfang als Zeichen der Wertschätzung

Den würdigen Rahmen für den Empfang bot das Stift Heiligenkreuz. Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Goldenen Verdienstkreuzes am Band an den ausscheidenden Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer für sein jahrzehntelanges Wirken in dieser Funktion sowie seinen Einsatz als Seelsorger und Wegbegleiter der Feuerwehren.

Weitere Auszeichnungen

Mit der Florianiplakette in Bronze wurde Eduard Trimmel ausgezeichnet. Das Große Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Mit dem Goldenen Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurde Rudolf Striedinger, Chef des Generalstabes, geehrt.