Auch Landwirte leiden unter hohen Spritpreisen

Nicht nur die Autofahrer stöhnen derzeit, wenn sie die Preise an den Zapfsäulen sehen. Auch die Landwirte müssen immer tiefer in die Tasche greifen, um ihren Betrieb am Laufen zu halten. Besonders die Preise für Diesel sowie die Kosten für Dünger würden die Landwirte zunehmend unter Druck setzen und deren Wettbewerbsfähigkeit gefährden, warnt die Landwirtschaftskammer.