Kärntner Profi-Reiterin ist Nummer zwei der Welt

Vollgas! Die Kärntner Distanzreiterin Jana Kupper lacht mit Pferd „Talisman el Takko“ in der „Weltrangliste für Reiter und Pferd“ von Platz zwei - eine echte Sensation. Zuletzt beendete die Rosentalerin sogar eines der schwierigsten Rennen durch die saudische Wüste. Die 26-Jährige lebt seit 2019 in Portugal – zu Ostern besucht sie ihre Eltern in St. Margareten.
Hidalgo – 3000 Meilen zum Ruhm! Das ist ein bekannter Filmklassiker von einem Reiter und seinem ausdauernden Pferd, in welchem um 1900 vom Duo ein prestigeträchtiges Langstrecken-Rennen in der arabischen Wüste gewonnen wurde.
Top-Pferd „Talisman el Takko“
In der aktuellen, heutigen Form des Distanzreitens dreht jetzt auch eine Kärntnerin so richtig auf: Jana Kupper. Die 26-Jährige rangiert in der Weltrangliste „Reiter mit Pferd“ auf dem zweiten Platz. In der Pferd-Wertung ist ihr „Talisman el Takko“ auch toller Zweiter. „Das war ein echter Glückskauf. Ich habe ihn schon seit 2019. Er wurde in Kärnten von der Familie Karpf gezüchtet“, erklärt Jana, die in der Einzel-Weltrangliste von Platz 27 lacht.
Ritt durch die Wüste
Das bisherige Highlight in der Karriere schaffte sie heuer bei der Europameisterschaft 2025 in Castiglione del Lago (It) mit dem tollen achten Platz. Nach einer siebenmonatigen Rennpause startete Jana kürzlich beim saudischen Wüstenklassiker in Al Ula (bei dem die besten 30 Reiter der Welt eingeladen waren!) in die neue Saison. Ein extrem hartes Rennen – was auch die Ausfallquote zeigte.
Hohe Ausfallquote
Von 90 gestarteten Paaren erreichten nach 160 km nur 19 das Ziel. Kupper und ihr „Talisman“ beendeten das Event als Elfte mit einer Zeit von 10:14:16-Stunden. „Die Bedingungen waren extrem, große Hitze quer durch die Wüste. Es war brutal“, erinnert sich Jana. „Aber ich konnte wichtige Erfahrungen sammeln. Ein ganz wichtiger Bewerb. Es war die Generalprobe für die WM im nächsten Jahr, die auch auf der Strecke steigt.“
Nach Portugal gezogen
Die gebürtige Rosentalerin aus St. Margareten zog im November 2019 nach Elvas in Portugal, an der Grenze zu Spanien. „Ich habe dort einen Reitstall gemietet, habe 15 Turnierpferde, um die ich mich kümmere.“ Jana lebt von dem Sport und dem Verkaufen von den Pferden. „Ich bin Profi, starte größtenteils bei Turnieren in Frankreich, Spanien und Portugal.“
Ich habe dort einen Reitstall gemietet, habe 15 Turnierpferde, um die ich mich kümmere.
Jana Kupper
Heimaturlaub zu Ostern
Aktuell bereitet sie sich für einen Drei-Sterne-Rennen in zwei Wochen in Valencia (Sp) vor. „Mein großes Ziel ist ein Stockerlplatz.“ Zu Ostern ist dann ein Heimaturlaub in Kärnten bei den Eltern angesagt.
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