Kärntner Profi-Reiterin ist Nummer zwei der Welt

Top-Pferd „Talisman el Takko“

In der aktuellen, heutigen Form des Distanzreitens dreht jetzt auch eine Kärntnerin so richtig auf: Jana Kupper. Die 26-Jährige rangiert in der Weltrangliste „Reiter mit Pferd“ auf dem zweiten Platz. In der Pferd-Wertung ist ihr „Talisman el Takko“ auch toller Zweiter. „Das war ein echter Glückskauf. Ich habe ihn schon seit 2019. Er wurde in Kärnten von der Familie Karpf gezüchtet“, erklärt Jana, die in der Einzel-Weltrangliste von Platz 27 lacht.