Ein „Meilenstein“ für die Kärntner Sparkasse

Mehr Wohnbaukredite, stabile Lage

Positiv ist auch, dass wieder mehr Wohnbaukredite nachgefragt werden. „Mit dem Ende der KIM-Verordnung haben auch Junge mehr Hoffnung, können größere Projekte angehen“, erklärt Koren. Die Kreditlage bleibt auch weiter stabil. „Wir haben 2,76 Prozent notleidende Kredite, das sind sehr gute Zahlen“, so Vorstandsdirektorin Ulrike Resei, die mit Blick aufs Risikomanagement aber klarstellt: „Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd.“