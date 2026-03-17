Ein „Meilenstein“ für die Kärntner Sparkasse

Über 200.000 Kunden, Kundenkredite von 3,5 Milliarden Euro und ein wachsendes Filialnetz: Trotz herausfordernder Zeiten läuft es gut für die Kärntner Sparkasse, die erst im Herbst die Eröffnung ihrer neuen Zentrale in Klagenfurt feierte.
„Wir sind unglaublich stolz, dass wir jetzt mehr als 200.000 Kunden haben“, betont Vorstandsdirektor Michael Koren im Rahmen der Jahresbilanz der Kärntner Sparkasse. „Das schafft man nicht von heute auf morgen.“
600 Millionen Euro neue Kredite
Auch sonst blickt die Bank auf ein erfolgreiches Jahr, das 190. ihrer Geschichte, zurück. „Wir sind in sämtlichen Bereichen gewachsen“, erklärt Vorstandssprecher Siegfried Huber. Bei den Krediten wurde die Summe von 3,5 Milliarden Euro erreicht. „Mit Krediten halten wir das Werkl am Laufen, allein 2025 wurden fast 600 Millionen neu vergeben“, so Huber. „Das löst zusätzliches BIP-Wachstum von gut 900 Millionen Euro aus.“
Mehr Wohnbaukredite, stabile Lage
Positiv ist auch, dass wieder mehr Wohnbaukredite nachgefragt werden. „Mit dem Ende der KIM-Verordnung haben auch Junge mehr Hoffnung, können größere Projekte angehen“, erklärt Koren. Die Kreditlage bleibt auch weiter stabil. „Wir haben 2,76 Prozent notleidende Kredite, das sind sehr gute Zahlen“, so Vorstandsdirektorin Ulrike Resei, die mit Blick aufs Risikomanagement aber klarstellt: „Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd.“
Trotzdem wächst auch das Filialnetz. „Wir haben auch dort neue Filialen aufgemacht, wo sich Mitbewerber zurückgezogen haben“, betont Huber. So gibt es in Kärnten mittlerweile 39 volle Filialen, bestehende werden ausgebaut: Obervellach und St. Paul im Lavanttal stehen heuer am Programm, im April wird der Neubau in Viktring offiziell eröffnet.
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