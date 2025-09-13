Sparkassen-Zentrale erstrahlt nach Umbau wieder

Mitarbeiter beim Umbau einbezogen

Von Anfang an dabei war Vorstandssprecher Siegfried Huber. „Der Neubau ist eine kollektive Meisterleistung, wir wollen das Gebäude den Menschen zurückgeben“, erklärt er stolz. „Im Financial Life Park können Kinder einfach über Geld und Banken lernen. Wir sind schon das ganze Schuljahr ausgebucht.“ Für die Innengestaltung wurden auch die Vorschläge von gut 120 Mitarbeitern einbezogen. „Das sind Räume, die verbinden, nicht trennen“, betont Huber. Während Kunden sich im Erdgeschoss und ersten Stock bewegen werden, sind die zwei Stockwerke darüber für Büros, der vierte Stock für Veranstaltungen und der neue fünfte Stock beherbergt eine spektakuläre Skybar.