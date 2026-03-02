Vorteilswelt
Hoffnung für Industrie

Grüner Wasserstoff: Globale Krisen als Motivation

Kärnten
02.03.2026 16:00
In Kombination mit elektrifizierten Prozessen könnte Wasserstoff in der Industrie in vielen ...
In Kombination mit elektrifizierten Prozessen könnte Wasserstoff in der Industrie in vielen Fällen Erdgas ersetzen. Auch in der Stahlproduktion.(Bild: APA/Oliver Berg)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Die geografisch günstige Lage Kärntens am Knoten von mehreren europäischen Gasleitungen soll stärker genutzt werden. Mehrere Millionenprojekte sind in Planung. Die Irankrise lenkt den Blick auf unsere Abhängigkeiten.

0 Kommentare

Wie stark die Geopolitik unsere Energiepreise beeinflusst, sieht man gerade wieder eindrucksvoll an den Tanksäulen. Denn mit der Sperre der Straße von Hormus nach den israelischen und amerikanischen Bombenattacken auf den Iran fließt aus dem Persischen Golf kein Flüssigerdgas (LNG) mehr.

Kärnten
02.03.2026 16:00
