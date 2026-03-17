Neue Matura-Möglichkeiten für Tourismus-Lehrlinge
Im Pinzgau
18 Jahre alt ist das Modell „Lehre mit Matura“ in Österreich. Doch vor allem Menschen, die im Tourismus beschäftigt sind, haben hier aufgrund saisonaler Spitzen oft kaum die Möglichkeit, das auch zu nutzen. Jetzt gibt es in Saalfelden einen speziellen Kurs für genau diese Branche.
Vor allem im Winter und im Sommer sind die Mitarbeiter im Tourismus meist voll eingedeckt. Also wurden nun genau für diese eigene Matura-Kurse des BFI auf die Beine gestellt. Diese finden an Nachmittagen und beinahe ausschließlich in der Nebensaison statt.
Der erste Kurs wurde nun in Saalfelden gestartet. Die Teilnehmer werden hier im Jänner 2027 bereits ihre Prüfung im Fach „Englisch“ ablegen. Weitere Kurse sind künftig jährlich immer im Frühling geplant.
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