Neuer Vertrag: „Habe die Austria lieben gelernt“

Grubers Zeit bei den Violetten war allerdings trotz des Zweitliga-Aufstiegs 2025 nicht immer so leicht. Im Herbst 2024 riss sich der Abwehrspieler das Kreuzband und musste fast 14 Monate zusehen. In der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga kämpfte er sich jedoch zurück und sammelte 444 Einsatzminuten. „Wir alle hoffen, dass er künftig verletzungsfrei bleibt und seine Entwicklung weiter voranschreitet“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler über seinen Schützling.