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Abwehrmann bleibt

Neuer Vertrag: „Habe die Austria lieben gelernt“

Salzburg
20.05.2026 15:32
Will wieder angreifen: Austrias Christoph Gruber (li.).
Will wieder angreifen: Austrias Christoph Gruber (li.).(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Fußball-Zweitligist Austria Salzburg verlängerte am Mittwoch den Vertrag mit Christoph Gruber. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2024 aus St. Johann nach Maxglan und geht damit bei den Violetten in seine dritte Saison. 

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Grubers Zeit bei den Violetten war allerdings trotz des Zweitliga-Aufstiegs 2025 nicht immer so leicht. Im Herbst 2024 riss sich der Abwehrspieler das Kreuzband und musste fast 14 Monate zusehen. In der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga kämpfte er sich jedoch zurück und sammelte 444 Einsatzminuten. „Wir alle hoffen, dass er künftig verletzungsfrei bleibt und seine Entwicklung weiter voranschreitet“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler über seinen Schützling.

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Auch Gruber selbst freut sich über einen Verbleib beim Stadtverein. „Ich habe die Austria lieben gelernt und kann mich sehr mit den Werten des Vereins identifizieren. Es ist ein Privileg, für diesen großartigen Verein und vor diesen einzigartigen Fans auflaufen zu dürfen. Umso stolzer bin ich, diesen Weg weiterzugehen und alles dafür zu tun, gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärte der 24-Jährige. 

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