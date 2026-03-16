Ermittlungen nach tödlicher Kollision auf Skipiste

Die Staatsanwaltschaft Salzburg leitete ein Ermittlungsverfahren gegen einen 20-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein. Hintergrund ist ein tödlicher Ski-Unfall auf den Pisten in Maria Alm (Salzburg): Der Beschuldigte rammte am 7. Februar einen Tourengeher, der später im Spital verstarb.
Der tödliche Unfall geschah am 7. Februar bei der Schwarzeckalm-Abfahrt. Ein Pinzgauer Tourengeher (65) war am Pistenrand bergauf am Weg. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 20-jährigen Skifahrer. Der 65-Jährige wurde umgehend versorgt und mit dem Rettungshelikopter in ein Salzburger Spital geflogen. Er erlag später im Spital jedoch seinen Verletzungen, auch der 20-Jährige erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen.
Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 20-Jährigen, dies bestätigte die Anklagebehörde der „Krone“. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Laut Behördensprecherin Ricarda Eder wurde nach der Anordnung einer Obduktion auch ein Gutachten in Auftrag gegeben.
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