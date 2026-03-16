Ermittlungen nach tödlicher Kollision auf Skipiste

Der tödliche Unfall geschah am 7. Februar bei der Schwarzeckalm-Abfahrt. Ein Pinzgauer Tourengeher (65) war am Pistenrand bergauf am Weg. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 20-jährigen Skifahrer. Der 65-Jährige wurde umgehend versorgt und mit dem Rettungshelikopter in ein Salzburger Spital geflogen. Er erlag später im Spital jedoch seinen Verletzungen, auch der 20-Jährige erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen.