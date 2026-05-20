Öffentliches WC in Liefering ganzjährig offen

Die Stadt Salzburg kommt einem langen Wunsch von Fischern, Spaziergängern und Familien nach: Die öffentliche WC-Anlage beim Lieferinger Salzachsee ist jetzt ganzjährig geöffnet. Bisher war sie nur während der Badesaison zugänglich.
„Der Salzachsee ist einer der beliebtesten Orte der Stadt-Salzburger. Bei einer Befragung vor drei Jahren haben Badegäste viele Rückmeldungen und Wünsche eingebracht. Diese werden schrittweise umgesetzt“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl.
Im Zuge der Arbeiten wurden die Toiletten erneuert, neue Spiegel eingebaut, Fliesen ausgetauscht und Außentüren mit elektrischer Zeitschaltuhr installiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.