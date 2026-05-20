Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anlagen für Mikrochips

Halbleiter-Zulieferer baute Standort Salzburg aus

Salzburg
20.05.2026 15:06
Standort in Salzburg
Standort in Salzburg(Bild: Lam Research)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die börsennotierte Lam Research Corporation eröffnete am Mittwoch ihren Forschungs- und Produktionsstandort in Salzburg. Das US-Unternehmen gilt als einer der führenden Hersteller von Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie. In Salzburg soll das konzerninterne Kompetenzzentrum einer zukunftsträchtigen Methode liegen, bei der kleinste Bauteile auf rechteckige Platten aufgebracht werden.

0 Kommentare

Über Jahrzehnte war es üblich, diese elektronischen Bauelemente durch das gezielte Aufbringen von Schichten auf dünne, runde Platten aus Halbleiter-Material wie Silizium herzustellen – sogenannte „Wafer“, was in Englisch für dünne Waffel oder Oblate steht. Zwar wuchsen die Trägerscheiben zuletzt auf bis zu 300 Millimeter Durchmesser an, die Menge der auf ihnen untergebrachten Bauelemente oder Schichten ist aber beschränkt. Zugleich ist die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips mit hoher Speicherkapazität durch den KI-Boom stark gestiegen und wird laut Experten noch zunehmen. „Wir stehen da erst am Anfang“, betonte am Mittwoch Herbert Schöffmann, operativer Geschäftsführer von Lam Research in Salzburg.

Von kreisrunder Scheibe hin zu Quadraten und Rechtecken
Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, setzten die Chip-Hersteller nun verstärkt auf „Panel-Level-Packaging“, wobei die Trägerplatten rasch einmal einen halben mal einen halben Meter messen können. Während Wafer den Angaben zufolge in vertikalen Prozessen bearbeitet werden, kommen die Panels horizontal in ein Tauchbecken, wo beidseitig ein Metallfilm aufgebracht wird, der später elektrochemisch weggeätzt und gereinigt wird. Darum spreche man auch von „nasschemischer“ Bearbeitung. Und in diesem Bereich will Lam Research in Salzburg Akzente setzen.

Hürden am Weg zur Massenproduktion
Noch birgt die neue Technologie aber Herausforderungen. „Während bei Wafern alles standardisiert ist, gibt es bei den Panels noch sehr viel Wildwuchs, was etwa Größen und Dicken betrifft. Das erhöht die Herausforderungen für die Produktion“, so Fellis. So würden Lam-Research-Kunden derzeit fünf unterschiedliche Panel-Größen verwenden. Zudem neigten Trägerplatten dazu, sich durch das Aufbringen der Metallfilme oder Chemikalien zu verziehen und müssten daher fixiert werden.

Lesen Sie auch:
Schon ihr Großvater war Geschäftsmann: Stefanie und Katharina Hagleitner.
Hagleitner-Chefinnen
Hygieneriese trotz Spannungen am Weltmarkt stabil
09.05.2026
Trotzte Zoll-Streit
Kranhersteller Palfinger 2025 mit stabilem Umsatz
04.03.2026

  Die Lam Research hat im November 2022 die Semsysco GmbH übernommen, einen in Salzburg ansässigen Anbieter von Halbleiterausrüstung. 2024 wurde am heutigen Standort in der Bachstraße schrittweise mit der Produktion begonnen. Jede Anlage wird spezifisch für Chip-Hersteller entwickelt, zusammengebaut, getestet, wieder zerlegt und ausgeliefert. Erst kürzlich wurde auch der neue Reinraum des Labors fertiggestellt und ging in Betrieb. Am Mittwoch folgte die Eröffnung.

Weltweit agierender Konzern
Die Lam Research Corporation wurde 1980 in Fremont, Kalifornien, gegründet. In Österreich gibt es einen zweiten Produktionsstandort in Villach. Das Unternehmen beschäftigte 2025 weltweit rund 17.700 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 20,6 Milliarden US-Dollar (17,7 Mrd. Euro).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.05.2026 15:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.196 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.026 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.621 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
740 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
652 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
634 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf