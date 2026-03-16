Bei Skidata verlieren 35 Mitarbeiter ihren Job

Die Nachricht hatte im Februar für viel Verunsicherung bei Skidata gesorgt. Am Montag legte sich das internationale Unternehmen auf die genaue Zahl der Kündigungen fest: 35 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.
Per Frühwarnung hatte Skidata beim AMS im Februar bis zu 45 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Der Schritt sei betriebswirtschaftlich notwendig, heißt es. Nach einer Sitzung am Montag steht jetzt fest, wer gehen muss.
35 Mitarbeiter an den drei Hauptsitzstandorten Grödig, Wals und Klagenfurt sind von den Maßnahmen betroffen.
Details zu den Plänen nannte das Unternehmen nicht, verspricht aber „finanzielle Begleitmaßnahmen“. Die Gewerkschaft warnt, dass freiwillige Zahlungen nicht steuerbegünstigt sind. Außerdem hätte das Unternehmen im Zuge der Frühwarnung auch direkt Mitarbeiter informieren müssen.
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