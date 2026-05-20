Gesuchter Räuber in Salzburg festgenommen

Am Dienstagabend wurde ein 36-jähriger Nordmazedonier in der Elisabeth-Vorstadt in der Stadt Salzburg von der Polizei kontrolliert. Wie sich herausstellte, besteht gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl. Gesucht wird er für ein Verbrechen in Deutschland.
Der Nordmazedonier wird beschuldigt, in Deutschland einen Raub mit tödlichem Ausgang an einem 93-jährigen Mann verübt zu haben.
Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
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