Squasher Rehman kämpft nicht nur gegen Gegner

Das Turnier im südafrikanischen Johannesburg hat es nicht nur sportlich, sondern besonders auch körperlich in sich. Auf einer Seehöhe von 1800 Meter wuchten die Athleten den Ball gegen die Wand und kämpfen um wichtige Punkte. Gar nicht so leicht, weiß Aqeel Rehman. „Der Sauerstoff ist natürlich knapper und für den Körper ist das dann alles viel ansträngender“, sagte der 40-Jährige am Mittwoch gegenüber der „Krone“.