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Squasher Rehman kämpft nicht nur gegen Gegner

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.05.2026 13:00
Squash-Ass Aqeel Rehman schlägt in Südafrika auf.
Squash-Ass Aqeel Rehman schlägt in Südafrika auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Salzburgs Squash-Ass Aqeel Rehman ist wieder einmal in der Ferne unterwegs. Der 40-Jährige steht ab morgen bei der Assore Tour in Südafrika auf dem Parkett. Während sein Gegner noch nicht feststeht, kämpft Rehman vor dem ersten Aufschlag mit den Bedingungen.

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Das Turnier im südafrikanischen Johannesburg hat es nicht nur sportlich, sondern besonders auch körperlich in sich. Auf einer Seehöhe von 1800 Meter wuchten die Athleten den Ball gegen die Wand und kämpfen um wichtige Punkte. Gar nicht so leicht, weiß Aqeel Rehman. „Der Sauerstoff ist natürlich knapper und für den Körper ist das dann alles viel ansträngender“, sagte der 40-Jährige am Mittwoch gegenüber der „Krone“.

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Salzburger reiste wegen Klima früher an
In Runde eins hat Rehman ein Freilos und kann sich deshalb bestens auf seinen Turnierstart vorbereiten, reiste für die Akklimatisierung schon einige Tage vorher an und verweilte bei Bekannten. Die Ziele sind einmal mehr hoch gesteckt.

Zitat Icon

Ich habe es selbst in der Hand, weit zu kommen.

Aqeel REHMAN

„Aufgrund der Umstände haben die heimischen Spieler freilich einen Vorteil. Das Niveau hier beim Turnier wird richtig gut sein. Ich kenne aber schon einige Spieler und habe es selbst in der Hand, weit zu kommen. Das Ziel ist auf alle Fälle mal das Finale“, ist Österreichs Serienstaatsmeister zuversichtlich. 

Gegner für Squasher Rehman noch offen
Auf wen Rehman in Johannesburg trifft, ist noch offen. Erst am Abend, wenn die erste Runde absolviert ist, kennt der heimische Squasher seinen Gegner. 

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