Täter nach Raub auf öffentlicher Toilette gefasst

Anfang April war ein 28-jähriger Serbe auf einer öffentlichen Toilette im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ausgeraubt worden. Die Polizei forschte jetzt drei verdächtige Ukrainer aus. Zwei davon wurden schon im April festgenommen, einer am Montag.
Die Ukrainer (31, 19 und 18) hatten den Serben am 7. April gegen 7 Uhr in der Früh auf einer öffentlichen Toilette gegen eine Wand gedrückt. Sie stahlen ihm Schmuck und Bargeld in der Höhe von 1000 Euro. Das 28-jährige Raubopfer blieb unverletzt. Polizisten identifizierten die zwei jüngeren Ukrainer anhand von Bildern der Videoüberwachung. Sie wurden am 18. April festgenommen.
Durch umfassende Ermittlungen wurde auch der 31-Jährige ausgeforscht und am 18. Mai festgenommen. Alle drei wurden in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Sie sind zum Teil geständig. Die Beteiligung eines vermeintlichen vierten Täters wurde durch die Ermittlungen ausgeschlossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.