Täter nach Raub auf öffentlicher Toilette gefasst

Die Ukrainer (31, 19 und 18) hatten den Serben am 7. April gegen 7 Uhr in der Früh auf einer öffentlichen Toilette gegen eine Wand gedrückt. Sie stahlen ihm Schmuck und Bargeld in der Höhe von 1000 Euro. Das 28-jährige Raubopfer blieb unverletzt. Polizisten identifizierten die zwei jüngeren Ukrainer anhand von Bildern der Videoüberwachung. Sie wurden am 18. April festgenommen.