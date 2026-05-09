Sensation! Uruguayer Silva gewinnt zweite Etappe

Neuerlicher Massencrash

Überschattet wurde der teilweise verregnete Abschnitt von Burgas nach Weliko Tarnowo (221 km) von einem neuerlichen Massencrash bei hoher Geschwindigkeit. Dieser forderte 22 km vor dem Ziel einige Verletzte. Zu den Sturzopfern auf nasser Straße zählten mehrere UAE-Profis. Adam Yates konnte mit blutenden Wunden weiterfahren, verlor aber viel Zeit. Sein Teamkollege Jay Vine war einer der Fahrer, die verletzt aufgeben mussten. Das Chaos nach dem Sturz mit dem Einsatz mehrerer Rettungswägen führte zur Neutralisation des Rennens für einige Minuten.