Weißhaidinger gelingt großartiger Saison-Auftakt

„Ich bin sehr happy, dass es heute gleich so gut geklappt hat. Es war der erste richtige Aufbau für mich seit 2024. Technisch waren noch ein, zwei grobe Sachen dabei, die muss ich natürlich verbessern. Aber ich habe mich gut in den Wettkampf reingekämpft!“ Bereits am Montag geht es für Luki in Schwechat weiter. Hoffentlich mit Windunterstützung. Dann kann man gespannt sein, wie weit die Scheibe schon so früh in der Saison fliegt.