Bundesheer wird bald weniger an Grenzen eingesetzt

Aufstockung in Bosnien

Was die Auslandseinsätze angeht, so wird es im kommenden Jahr eine Aufstockung in Bosnien geben, da Österreich wieder das Kommando übernimmt. Dort sind bisher etwa 200 Soldatinnen und Soldaten aktiv, künftig sollen es knapp 500 sein. Weitere Streitkräfte befinden sich unter anderem im Kosovo, am Balkan und im Libanon. Im Libanon ist die Situation aufgrund der militärischen Entwicklung in der Region schwer einzuschätzen. Insgesamt sind aktuell 600 Soldatinnen und Soldaten in 17 Einsätzen engagiert.