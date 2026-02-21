Debatte über längeren Wehrdienst spaltet das Land

In der Grundsatzfrage, ob die allgemeine Wehrpflicht überhaupt beibehalten werden soll, spricht sich eine klare Mehrheit von 73 Prozent dafür aus. Auf die Gegenfrage, ob die Wehrpflicht abgeschafft und ein Berufsheer eingeführt werden soll, antworten 34 Prozent mit Ja.



So haben die Österreicher geantwortet: