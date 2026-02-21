Debatte über längeren Wehrdienst spaltet das Land

Die Debatte über einen längeren Grundwehrdienst und eine Volksbefragung darüber spaltet das Land, wie eine aktuelle „Krone“-Umfrage zeigt. 49 Prozent halten den Grundwehrdienst für zu kurz, für 39 Prozent sind die aktuellen sechs Monate angemessen. 53 Prozent sind gegen eine Volksbefragung.
Das „Institut für Demoskopie und Datenanalyse IFDD“ hat im Auftrag der „Krone“ eine große Umfrage zum aktuell heiß diskutierten Thema Wehrpflicht durchgeführt. Befragt wurden 2600 wahlberechtigte Österreicher ab 16 Jahren. Die Schwankungsbreite liegt bei maximal 1,9 Prozent.
Demnach halten 49 Prozent der Befragten den Grundwehrdienst für zu kurz, für 39 Prozent sind die aktuellen sechs Monate angemessen. 53 Prozent sind überhaupt gegen eine Volksbefragung.
Besonders spannend: Die größte Zustimmung für die Verlängerung des Wehrdienstes findet sich unter ÖVP-Wählern mit 67 Prozent, gefolgt ausgerechnet von NEOS-Wählern mit 54 Prozent. Die Pinken stehen bei diesem Thema auf der Bremse und agieren damit gegen den Willen ihrer Anhänger.
FPÖ-Affine liegen mit einer Zustimmung von 48 Prozent im Schnitt. Die geringste Sympathie für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes gibt es unter roten Wählern mit 38 Prozent. Selbst bei den Grünen ist die Akzeptanz mit 43 Prozent größer. 90 Prozent verlangen allerdings im Falle einer Verlängerung Verbesserungen für die Grundwehrdiener!
Bei der Frage der Verlängerung des Wehrersatzdienstes ist die Zustimmung noch größer: 84 Prozent der ÖVP-Wähler und 76 Prozent der NEOS-Wähler sprechen sich dafür aus. Bei Sympathisanten von FPÖ und SPÖ sind es jeweils 62 Prozent und bei den Grünen 51 Prozent.
In der Grundsatzfrage, ob die allgemeine Wehrpflicht überhaupt beibehalten werden soll, spricht sich eine klare Mehrheit von 73 Prozent dafür aus. Auf die Gegenfrage, ob die Wehrpflicht abgeschafft und ein Berufsheer eingeführt werden soll, antworten 34 Prozent mit Ja.
So haben die Österreicher geantwortet:
Interessant ist auch, dass die Mehrheit der ÖVP-Anhänger (52 Prozent) gegen die von Kanzler Christian Stocker angeregte Volksbefragung ist. Unter allen 2600 Befragten sind 53 Prozent gegen und 42 Prozent für einen Volksentscheid. Der Rest macht dazu keine Angaben.
„Insgesamt überwiegt die Ansicht, dass eine Verlängerung nicht zwingend per Volksbefragung entschieden werden sollte“, sagt dazu IFDD-Geschäfftsführer Christoph Haselmayer.
Für eine Verlängerung würde sich eine Mehrheit finden, allerdings unter der klaren Bedingung, dass strukturelle Verbesserungen bei Ausbildung, Organisation und Ausstattung mitgedacht werden. „Verlängerungen ohne qualitative Aufwertung finden weniger Rückhalt. Es gibt keinen Blankocheck für längere Dienste: Akzeptanz gibt es nur mit echter Reform“, so Haselmayer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.