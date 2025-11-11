Neue Wildbienenart mit Teufelshörnern entdeckt

Im Bundesstaat Western Australia ist eine neue Wildbienenart mit teuflischen Hörnern entdeckt worden. Wie die Curtin University in Perth mitteilte, hat das Insekt den lateinischen Namen Megachile (Hackeriapis) lucifer erhalten.
Die Forscherin Kit Prendergast hatte die Biene nach eigenen Angaben bei der Untersuchung einer stark gefährdeten Wildblume entdeckt – und war sofort von ihrem Fund fasziniert.
Nur Weibchen tragen Hörner
„Das Weibchen hat diese unglaublichen kleinen Hörner im Gesicht“, so die Forscherin, die die Biene wegen ihres teuflischen Aussehens Megachile (Hackeriapis) lucifer benannt hat. Wofür die ungefähr einen Zentimeter großen Insekten ihre Hörner brauchen, ist bis dato unbekannt.
Die Biene sei „das erste neu beschriebene Mitglied dieser Bienengruppe seit mehr als 20 Jahren“, berichtete Prendergast. Die Entdeckung verdeutliche daher, „wie viel Leben wir noch zu entdecken haben“.
„Viele Bergbauunternehmen erfassen immer noch nicht die einheimischen Bienenarten“, kritisiert sie. Selbst Arten, „die eine entscheidende Rolle für den Erhalt bedrohter Pflanzen und Ökosysteme spielen“, könnten so für immer verloren gehen.
Bienenschwund setzt Ökosystem zu
Viele blühenden Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, Wildbienen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Viele Arten sind aber durch den Verlust ihres Lebensraums und den Klimawandel stark bedroht.
