Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zufällig gefunden

Neue Wildbienenart mit Teufelshörnern entdeckt

Wissenschaft
11.11.2025 14:57
Sie ist nicht so gefährlich wie Schlangen, Spinnen, Haie und andere gefürchtete Tiere in ...
Sie ist nicht so gefährlich wie Schlangen, Spinnen, Haie und andere gefürchtete Tiere in Australien, sieht aber zumindest gruselig aus: Megachile (Hackeriapis) lucifer(Bild: Curtin University/Dr. Kit Prendergast)

Im Bundesstaat Western Australia ist eine neue Wildbienenart mit teuflischen Hörnern entdeckt worden. Wie die Curtin University in Perth mitteilte, hat das Insekt den lateinischen Namen Megachile (Hackeriapis) lucifer erhalten.

0 Kommentare

Die Forscherin Kit Prendergast hatte die Biene nach eigenen Angaben bei der Untersuchung einer stark gefährdeten Wildblume entdeckt – und war sofort von ihrem Fund fasziniert.

Nur Weibchen tragen Hörner
„Das Weibchen hat diese unglaublichen kleinen Hörner im Gesicht“, so die Forscherin, die die Biene wegen ihres teuflischen Aussehens Megachile (Hackeriapis) lucifer benannt hat. Wofür die ungefähr einen Zentimeter großen Insekten ihre Hörner brauchen, ist bis dato unbekannt. 

Eine Genanalyse ergab, dass es sich bei der Biene um eine neue Art handelte.
Eine Genanalyse ergab, dass es sich bei der Biene um eine neue Art handelte.(Bild: Curtin University/Dr. Kit Prendergast)

Die Biene sei „das erste neu beschriebene Mitglied dieser Bienengruppe seit mehr als 20 Jahren“, berichtete Prendergast. Die Entdeckung verdeutliche daher, „wie viel Leben wir noch zu entdecken haben“.

„Viele Bergbauunternehmen erfassen immer noch nicht die einheimischen Bienenarten“, kritisiert sie. Selbst Arten, „die eine entscheidende Rolle für den Erhalt bedrohter Pflanzen und Ökosysteme spielen“, könnten so für immer verloren gehen.

Lesen Sie auch:
Neben unseren Honigbienen müssen auch die wilden Summer gerettet werden.
Krone Plus Logo
„Ökologischer Suizid“
Heldinnen der Wiese: Warum Bienen Hilfe brauchen
20.05.2025
Sensation in Kärnten
Museum zeigt 45 Millionen Jahre alte Biene
31.03.2025

Bienenschwund setzt Ökosystem zu
Viele blühenden Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, Wildbienen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Viele Arten sind aber durch den Verlust ihres Lebensraums und den Klimawandel stark bedroht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wissenschaft
Zufällig gefunden
Neue Wildbienenart mit Teufelshörnern entdeckt
Krone Plus Logo
Neue Methode in Wien
Ohne OP und Narkose ambulant von Krebs geheilt
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Studie mit Kindern
Zweite Infektion verdoppelt Long-Covid-Risiko
Krone Plus Logo
Gegen Alltagsstress
Wenn Sorgen zur Krankheit werden – und was hilft
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf