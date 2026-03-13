Ameisen in der Stadt weniger heikel als am Land

Minderwertige Nahrung gewöhnt?

Das Forscherteam aus Deutschland, der Ukraine und Polen nimmt an, dass die Insekten in der Stadt möglicherweise minderwertige Nahrung gewöhnt seien. In Städten sei es wärmer und trockener, die Umweltverschmutzung höher und die Versiegelung ein Problem. „Wenn ein Baum nicht genug Nährstoffe bekommt, können die Blattläuse nicht so gut wachsen. Es gibt dann weniger davon, also auch weniger Honigtau für die Ameisen, und die Ameisen werden hungriger und verzweifelter“, führte Czaczkes aus. Sie seien dann viel motivierter, Nahrung zu finden, und würden weniger pingelig. Es sei auch möglich, dass Blätter durch den Stress der Bäume weniger Zucker produzierten und dadurch die Ausscheidung der Blattläuse weniger süß sei.