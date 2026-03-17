Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Sulzberg

Krippe neben Herd fing Feuer: Floriani-Einsatz

Vorarlberg
17.03.2026 16:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Vorarlberger Kommune Sulzberg kam es am Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Florianijünger. Eine Krippe hatte in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus Feuer gefangen. 

0 Kommentare

In Sulzberg musste am Dienstag um 8.40 Uhr die Feuerwehr ausrücken. In einem Mehrparteienhaus war ein Brand ausgebrochen. In einer der Wohnungen war neben dem Küchenherd eine mit einem Leintuch bedeckte Krippe platziert. Das Tuch fing Feuer, nachdem ein dreijähriges Kind in einem unbeobachteten Moment eine Herdplatte aufgedreht hatte. Die Mutter, die mit ihren zwei Kindern zum Zeitpunkt des Brandes allein daheim war, dämmte die Flammen ein und alarmierte die Florianis. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Doren und Sulzberg sowie Sulzberg Thal mit gesamt vier Fahrzeugen und 30 Personen. Auch eine Streife der Bundespolizei mit zwei Beamten war vor Ort. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.03.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
3° / 12°
Symbol bedeckt
Dornbirn
4° / 11°
Symbol bedeckt
Feldkirch
3° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
172.184 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.724 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1321 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
760 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Vorarlberg
In Sulzberg
Krippe neben Herd fing Feuer: Floriani-Einsatz
Einsatz im 1. Stock
Feuerwehrmann stieg in Baggerschaufel
Nächste Etappe
RHESI: Einreichung zum UVP-Verfahren im Mai
Brennpunkt
Elf Schulen in Vorarlberg bekommen „Chancen-Bonus“
Krone Plus Logo
Komfortables Polster
Darum ist Altachs Klassenerhalt so gut wie sicher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf