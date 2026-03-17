Krippe neben Herd fing Feuer: Floriani-Einsatz

In der Vorarlberger Kommune Sulzberg kam es am Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Florianijünger. Eine Krippe hatte in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus Feuer gefangen.
In Sulzberg musste am Dienstag um 8.40 Uhr die Feuerwehr ausrücken. In einem Mehrparteienhaus war ein Brand ausgebrochen. In einer der Wohnungen war neben dem Küchenherd eine mit einem Leintuch bedeckte Krippe platziert. Das Tuch fing Feuer, nachdem ein dreijähriges Kind in einem unbeobachteten Moment eine Herdplatte aufgedreht hatte. Die Mutter, die mit ihren zwei Kindern zum Zeitpunkt des Brandes allein daheim war, dämmte die Flammen ein und alarmierte die Florianis. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Doren und Sulzberg sowie Sulzberg Thal mit gesamt vier Fahrzeugen und 30 Personen. Auch eine Streife der Bundespolizei mit zwei Beamten war vor Ort.
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