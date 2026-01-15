„Wir brauchen regulierten Strompreis für alle“

Man müsse nun die Lehren daraus ziehen, doch auch die nun geplanten gestützten Tarife für Industrie und Geringverdiener „decken nur ein Drittel des Verbrauchs ab. Wir brauchen aber staatliche Energiepreise auch für Klein- und Mittelbetriebe und alle Haushalte. Ohne Belastung des Staatsbudgets und der Energiebranche, weil die Mittel für den Ausbau der eigenen Erzeugung benötigt werden.“ In den USA und China wären die Stromkosten um das Zweifache niedriger als bei uns, weil es dort solche gelenkten Preise gibt.