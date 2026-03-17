Ex-Dschungelkönigin nimmt Hitlergruß-Urteil an

Vorwürfe zurückgewiesen

In der Erklärung begründete Müller den Verzicht auf die Revision vor allem mit dem Druck, der „in den vergangenen Monaten auf meine Familie und insbesondere auf meine Kinder ausgeübt wurde“. Sie betonte, dass die Entscheidung keine Zustimmung zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen bedeute. Sie bleibe bei ihrer Darstellung der Ereignisse und schrieb, dass sie sich von jeglicher extremistischer Ideologie distanziere.