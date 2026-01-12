Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller verurteilt

Sängerin verdient weit schlechter als zunächst angenommen

In der ersten Instanz hatte das Amtsgericht Leipzig noch eine Strafe von 80.000 Euro verhängt. Nun fiel die Höhe der Tagessätze geringer aus, weil das Landgericht die aktuellen Einkünfte Müllers deutlich geringer einstufte. Die Sängerin hatte im ersten Verfahren keine Angaben zu ihren Einkünften gemacht. Der Amtsrichter hatte die Einnahmen daraufhin wegen eines „auffällig luxuriösen Lebensstils“ auf etwa 15.000 Euro pro Monat geschätzt. Nun gab Müller an, dass sie nahezu keine Auftritte mehr habe und halbtags als Angestellte nur 1500 Euro netto verdiene. Über die Runden komme sie nur dank Zuwendungen durch ihre Eltern und ihren Freund.