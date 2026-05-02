Beim Pinkeln acht Meter über Böschung gestürzt

„Personenrettung unwegsames Gelände“ hieß es am Freitagnachmittag für die Feuerwehr in Altmünster (OÖ). Ein 20-Jähriger war beim Urinieren über eine acht Meter hohe Böschung gestürzt und blieb verletzt in einem tiefen Graben liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und ins Spital geflogen.