Beim Pinkeln acht Meter über Böschung gestürzt

„Personenrettung unwegsames Gelände“ hieß es am Freitagnachmittag für die Feuerwehr in Altmünster (OÖ). Ein 20-Jähriger war beim Urinieren über eine acht Meter hohe Böschung gestürzt und blieb verletzt in einem tiefen Graben liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und ins Spital geflogen.
Ein 20-Jähriger aus Altmünster war am Freitag gegen 15 Uhr in seinem Heimatort unterwegs. Als er am Rande einer steilen Böschung seine Notdurft verrichten wollte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa sieben bis acht Meter hinunter.
Er musste von der Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.
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