Schock: „Diese Spritpreise sind eine Katastrophe“
Zwei Euro übersprungen
Am Montag ist der Preis für einen Liter Diesel teils auf über zwei Euro gekraxelt. Die „Krone“ hat mit den Autofahrern gesprochen. Diese befürchten, dass die Preise weiter in die Höhe klettern und auch deswegen das ganze Leben wieder teurer wird.
Montagmittag gab es auch in Salzburg den angekündigten Preisschock für die Autofahrer! An vielen Tankstellen sprang der Preis für einen Liter Diesel auf mehr als zwei Euro. Schlagartig wurde es ruhig bei den Zufahrten. Das hat wenige Stunden davor ganz anders ausgesehen:
