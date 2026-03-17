„Gehirnwäsche“-Vorwurf: Sussexes schlagen zurück!

Und selbst Königin Camilla ließ sich laut Bower zu einem bösen Kommentar hinreißen. Demnach habe die Ehefrau von König Charles über ihre Stief-Schwiegertochter gesagt: „Meghan hat Harry regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen.“

„Durchgedrehte Verschwörung“

Zu viel für Harry und Meghan, die nun über einen Sprecher zurückschlagen. Das Werk sei eine „durchgedrehte Verschwörung“ und Bower habe „die Grenze von Kritik zur Fixierung überschritten“, wetterte der Sussex-Sprecher in einem Statement. „Hier handelt es sich um jemanden, der öffentlich gesagt hat: ,Die Monarchie hängt tatsächlich davon ab, die Sussexes aus unserem Staatsleben vollständig auszulöschen‘ – eine Wortwahl, die für sich spricht.“