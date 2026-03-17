„Gehirnwäsche“-Vorwurf: Sussexes schlagen zurück!

Ein neues Enthüllungs-Buch über Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgt derzeit für jede Menge Wirbel. Wie es darin heißt, habe sich Königin Camilla einst nämlich einen bösen „Gehirnwäsche“-Kommentar über die Ehefrau ihres Stiefsohnes, die machthungrig und manipulativ sei, erlaubt. Zu viel für die Sussexes, die nun zurückschlagen!
In seinem neuen Buch „Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family“ geht Tom Bower mit den Sussexes hart ins Gericht. Am Freitag veröffentlichte „The Times“ erste Auszüge aus dem Buch, in dem vor allem Meghan in kein gutes Licht gerückt wird.
Schrei-Duell zwischen William und Meghan?
Bower lässt Meghan machthungrig und manipulativ erscheinen, schildert, wie sie Harry beeinflusst und in der Royal Family vor dem „Megxit“ für Spannungen sorgte. Unter anderem soll es 2018 während eines Gesprächs, das eigentlich als Versöhnung gedacht war, zu einem Schrei-Duell zwischen Prinz William und Herzogin Meghan gekommen sein.
Außerdem ist zu lesen, ein ehemaliger Manager der Invictus Games habe darüber gelästert, Meghan sei eine Ablenkung von verletzten Veteranen gewesen.
Und selbst Königin Camilla ließ sich laut Bower zu einem bösen Kommentar hinreißen. Demnach habe die Ehefrau von König Charles über ihre Stief-Schwiegertochter gesagt: „Meghan hat Harry regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen.“
„Durchgedrehte Verschwörung“
Zu viel für Harry und Meghan, die nun über einen Sprecher zurückschlagen. Das Werk sei eine „durchgedrehte Verschwörung“ und Bower habe „die Grenze von Kritik zur Fixierung überschritten“, wetterte der Sussex-Sprecher in einem Statement. „Hier handelt es sich um jemanden, der öffentlich gesagt hat: ,Die Monarchie hängt tatsächlich davon ab, die Sussexes aus unserem Staatsleben vollständig auszulöschen‘ – eine Wortwahl, die für sich spricht.“
Bower habe „eine Karriere daraus gemacht, immer ausgefeiltere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und nie getroffen hat“, so der Sprecher weiter.
Die diffamierenden Behauptungen des Autors wies der dieser klar zurück: „Wer sich für Fakten interessiert, wird sich anderswo umsehen; wer nach durchgedrehten Verschwörungen und Melodrama sucht, weiß genau, wo sie ihn findet.“
„Fokus sollte dort bleiben, wo er hingehört“
Unterdessen erklärte auch ein Sprecher der Invictus Games, es sei „enttäuschend“, dass Aufmerksamkeit auf „Kommentare gelenkt wird, die offenbar eher von einer lange bestehenden Agenda als von einem echten Verständnis der Invictus Games und der Gemeinschaft, die sie unterstützen, geprägt sind“. Denn: „Der Fokus sollte dort bleiben, wo er hingehört – auf dem Mut, der Genesung und der Kameradschaft derjenigen, die gedient haben.“
Der Buckingham-Palast hat sich bislang nicht zu dem Buch geäußert, in dem unter anderem auch das Vertragsende der Sussexes mit Spotify, die Umbenennung ihrer Archewell Foundation sowie die Möglichkeit einer öffentlichen Versöhnung mit König Charles III. analysiert werden.
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