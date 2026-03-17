Trumps Grenz-Hardliner geht vorzeitig in Pension

Kaum ein Name wurde in den USA so sehr mit den umstrittenen Razzien gegen Migranten ohne Aufenthaltsrecht in Verbindung gebracht wie der Bovinos. Als „commander at large“ – also Chef eines mobilen Kommandos der Border Patrol – war er in mehreren Großstädten an vorderster Front im Einsatz. Dabei ging er betont rücksichtslos vor und wurde so zum Gesicht der restriktiven US-Migrationspolitik sowie zur Zielscheibe öffentlicher Debatte.

Trump als Bewunderer

Mit seiner berüchtigten „turn and burn“-Taktik, dem blitzschnellen, aggressiven Vorgehen gegen mutmaßlich illegal eingewanderte Migranten und alle, die sich seinen Beamten in den Weg stellten, schockierte er viele Amerikaner. Bei Trump verschaffte ihm das brutale Auftreten Anerkennung.