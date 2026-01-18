Wirbel um „Nazi-Outfit“ von ICE-Kommandant

Wütende Menge schrie: „Verpi**t euch!“

Die wütenden Bewohner von Minneapolis ließen sich allerdings nicht so recht von dem martialischen Auftreten beeindrucken und beschimpften die Bovino und seine Beamten als „Feiglinge“ und „Hühnerschei*e“, die sich „verpi**en“ sollten. Im Bundesstaat Minnesota, in dem auch Minneapolis liegt, gibt es schon länger Proteste gegen breit angelegte Razzien gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung. Dabei geht ICE Berichten zufolge zum Teil mit übermäßiger Härte vor und nimmt auch US-Bürger ins Visier. Die umstrittenen Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.