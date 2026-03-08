Zweifel an Polizeiversion nach ICE-Todesschüssen

Ein weiteres Video zeigt die Befragung von Martinez‘ Beifahrer Joshua Orta. Dieser gibt an, das Auto habe sich „kaum bewegt“, bevor die Schüsse abgegeben worden seien. Orta räumt aber auch ein, dass Martinez wegen vorherigen Alkoholkonsums „Panik“ bekommen habe, als er die Polizisten gesehen habe – und dass ein Beamter vom Auto am Fuß getroffen worden sei.