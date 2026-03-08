Vorteilswelt
Neue Bodycam-Videos

Zweifel an Polizeiversion nach ICE-Todesschüssen

Außenpolitik
08.03.2026 14:24
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE auf den US-Bürger Ruben Ray Martinez in Texas sind Videos von dem Vorfall veröffentlicht worden. Die am Freitag (Ortszeit) von den texanischen Behörden zugänglich gemachten Bodycam-Aufnahmen werfen neue Fragen auf. 

So scheinen die Bremslichter von Martinez‘ Auto zu leuchten, als drei Schüsse zu hören sind. 

Das würde der Behördendarstellung widersprechen, Martinez habe sein Fahrzeug beschleunigt und absichtlich auf einen Polizisten zugesteuert. Zu sehen ist auf den Körperkamera-Aufnahmen dann, wie Polizisten den schwer verletzten 23-Jährigen aus dem Wagen zerren und ihm Handschellen anlegen.

Neu veröffentlichte Videos, die die tödlichen Schüsse eines Bundesbeamten auf einen US-Bürger in ...
Neu veröffentlichte Videos, die die tödlichen Schüsse eines Bundesbeamten auf einen US-Bürger in Texas im letzten Jahr zeigen, stellen die Behauptungen des Heimatschutzministeriums infrage, dass ein Autofahrer einen Beamten unmittelbar vor dessen Tod absichtlich mit seinem Auto gerammt habe.(Bild: KameraOne)

Ein weiteres Video zeigt die Befragung von Martinez‘ Beifahrer Joshua Orta. Dieser gibt an, das Auto habe sich „kaum bewegt“, bevor die Schüsse abgegeben worden seien. Orta räumt aber auch ein, dass Martinez wegen vorherigen Alkoholkonsums „Panik“ bekommen habe, als er die Polizisten gesehen habe – und dass ein Beamter vom Auto am Fuß getroffen worden sei.

Auf diesem Bild aus einem Video des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit richtet ...
Auf diesem Bild aus einem Video des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit richtet Jack Stevens, Spezialagent der Heimatschutzbehörde, am 15. März 2025 an einer Straßensperre in South Padre Island, Texas, seine Waffe auf Ruben Ray Martinez in dessen Fahrzeug.(Bild: AP/Miguel Leal)

Martinez war bereits im März 2025 im texanischen South Padre Island von der Polizei erschossen worden. Der Vorfall sorgte damals aber nicht für größeres Aufsehen – zumal nicht öffentlich wurde, welche Polizeieinheit den jungen Mann erschossen hatte.

Ruben Ray Martinez wurde im März 2025 von der Polizei erschossen
Ruben Ray Martinez wurde im März 2025 von der Polizei erschossen(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Spätes Geständnis
Erst im vergangenen Monat gab das US-Heimatschutzministerium zu, dass ein ICE-Polizist die tödlichen Schüsse abgegeben hatte. Zuvor hatte eine Nichtregierungsorganisation die Freigabe interner Behördendokumente zu dem Fall erzwungen.

Der Tod von Alex Pretti rief viele Demonstanten auf den Plan.
Von Gerichtsmediziner
Tod von Aktivisten Pretti nun als Mord eingestuft
02.02.2026
Neue Details bekannt
So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen
16.01.2026

Martinez gilt damit als erstes von insgesamt drei US-Todesopfern durch Schüsse von Einwanderungspolizisten seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump Anfang 2025 für seine zweite Amtszeit. Im Jänner hatten Beamte von ICE und des Grenzschutzes bei zwei Vorfällen in der Großstadt Minneapolis die US-Bürger Renee Good und Alex Pretti erschossen. Diese auf Handy-Videos festgehaltenen Todesfälle sorgten umgehend für massive Proteste und internationale Schlagzeilen.

Demonstranten mit Bildern von Alex Pretti und Renee Good
Demonstranten mit Bildern von Alex Pretti und Renee Good(Bild: AFP/KEN CEDENO)

Das Vorgehen von Einsatzkräften der Einwanderungsbehörden bei den von Trump angeordneten Abschieberazzien hat scharfe Kritik ausgelöst. Die Einsatzkräfte sorgen immer wieder mit ihrem brutalen Vorgehen für Empörung.

Trump feuerte seine Heimatschutzministerin Kristi Noem
Trump feuerte seine Heimatschutzministerin Kristi Noem(Bild: AFP/JIM WATSON)

Nach den Massenprotesten nach den beiden Todesfällen in Minneapolis kündigte die US-Regierung ein Ende des ICE-Einsatzes in der von den oppositionellen Demokraten regierten Stadt im Norden der USA an. Am Donnerstag feuerte Trump die Heimatschutzministerin Kristi Noem, die für die Umsetzung der Abschiebepolitik des rechtspopulistischen Präsidenten verantwortlich war.

