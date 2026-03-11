Tschick Adé im Urlaub: Eine Reprise in drei Akten

„Stört dich das nicht, nichts zu trinken?“

Eine Freundin dagegen wartet schon sehnsüchtig auf Ostern: Auch sie verzichtet derzeit auf Alkohol. Allerdings plagt es sie mehr als mich: „Mir geht es schon ab“, seufzt sie nach der „Krone“-Fastenlektüre. „Überall wird dir ein Glaserl angeboten, sogar beim Friseur oder beim Einkaufen. Stört dich das nicht, nichts trinken zu können?“ Bisher eigentlich nicht. Befremdlich finde ich eher, wo überall zu jeder Uhrzeit ein Sekt herumsteht. Und dass ich mich erklären muss, warum ich lieber nur ein Mineralwasser hätte.