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Leben ohne Zucker

Erste Fastenhälfte geschafft: Naschkatzen-Bilanz

Kärnten
14.03.2026 11:00
Mit Süßungs- mitteln beim Zuckerfasten durch die restliche Fastenzeit. Wir bleiben aber ...
Mit Süßungs- mitteln beim Zuckerfasten durch die restliche Fastenzeit. Wir bleiben aber skeptisch.(Bild: Alex Schwab)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Holprig und chaotisch war der Weg. „Krone“ Redakteurin blickt zurück. „Jeder möchte mir helfen“ – doch nur durchhalten zählt.

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Mehr als die Hälfte meiner „Zucker-Fast-Kur“ habe ich schon geschafft. Und rückblickend war diese Zeit recht holprig. In meinen bisherigen Artikeln berichtete ich von Müdigkeit, Fehlschlägen und meiner – während der Fastenzeit entwickelten – Sucht nach Smoothies. Auch von positiven Effekten schrieb ich: besseres Verständnis für die Bedürfnisse meines Körpers. Doch der Entzug verfolgte mich auch bis in meine Träume (Sie können online nachlesen).

Und wenn ich gefragt werde, wie es mir beim Fasten geht, antworte ich mit wenig Begeisterung. Erst Donnerstag hat sich ein Kollege aus der Sportredaktion neugierig bezüglich meiner Fastenkur an mich gewendet und als ich dabei wieder nostalgisch an meine Zuckerkonsumzeiten zurückdachte, kam er mit einer Überraschung um die Ecke. Mit den Worten: „Damit du wenigstens den Geschmack von Cola nicht vergisst“ übergab er mir ein Fläschchen. Zerup Cola Orange steht groß drauf. Ein Süßungsmittel soll mir beim Fasten helfen. Neugierig probierte ich es gleich aus, mischte es mit Soda und war durchaus von dem Geschmack begeistert.

Trotzdem bleibe ich skeptisch. Laut Internet sind die Langzeitfolgen bei Dauereinnahmen dieses Produkts noch nicht wirklich erforscht. Was für ein Jammer! 

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