Erste Fastenhälfte geschafft: Naschkatzen-Bilanz

Und wenn ich gefragt werde, wie es mir beim Fasten geht, antworte ich mit wenig Begeisterung. Erst Donnerstag hat sich ein Kollege aus der Sportredaktion neugierig bezüglich meiner Fastenkur an mich gewendet und als ich dabei wieder nostalgisch an meine Zuckerkonsumzeiten zurückdachte, kam er mit einer Überraschung um die Ecke. Mit den Worten: „Damit du wenigstens den Geschmack von Cola nicht vergisst“ übergab er mir ein Fläschchen. Zerup Cola Orange steht groß drauf. Ein Süßungsmittel soll mir beim Fasten helfen. Neugierig probierte ich es gleich aus, mischte es mit Soda und war durchaus von dem Geschmack begeistert.