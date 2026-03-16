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Schock in den Emiraten

Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt

Ausland
16.03.2026 07:27
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden.

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Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden in Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. „Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks“, teilte das Medienbüro von Dubai auf X mit.

Die Fluggesellschaft Emirates bestätigte ebenfalls auf X die vorübergehende Aussetzung der Flüge von und nach Dubai. Am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/07.00 Uhr MEZ) sollten wieder erste Flieger starten und landen, wie die Fluglinie Emirates am Montag mitteilte.

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