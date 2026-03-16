Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden.
Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden in Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. „Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks“, teilte das Medienbüro von Dubai auf X mit.
Die Fluggesellschaft Emirates bestätigte ebenfalls auf X die vorübergehende Aussetzung der Flüge von und nach Dubai. Am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/07.00 Uhr MEZ) sollten wieder erste Flieger starten und landen, wie die Fluglinie Emirates am Montag mitteilte.
Mehr als 2000 Raketen- und Drohnenangriffe
Seit dem Ausbruch des amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar haben die arabischen Golfstaaten mehr als 2000 Raketen- und Drohnenangriffe erlebt. Zu den Zielen gehörten diplomatische Vertretungen und Militärstützpunkte der USA, aber auch wichtige Ölinfrastruktur, Häfen, Flughäfen, Hotels sowie Wohn- und Bürogebäude.
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