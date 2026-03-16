Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt

Mehr als 2000 Raketen- und Drohnenangriffe

Seit dem Ausbruch des amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar haben die arabischen Golfstaaten mehr als 2000 Raketen- und Drohnenangriffe erlebt. Zu den Zielen gehörten diplomatische Vertretungen und Militärstützpunkte der USA, aber auch wichtige Ölinfrastruktur, Häfen, Flughäfen, Hotels sowie Wohn- und Bürogebäude.