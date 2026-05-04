Promi-Beautys schon vor der Met-Gala halb nackt!

Allen voran Brooks Nader, die in einem schwarzen Hauch von Nichts, der mehr preisgab, als verbarg, die Kameras der Paparazzi regelrecht zum Glühen brachte. Denn das Kleid bestand lediglich aus einigen blickdichten Stoffbahnen, der Rest war aus transparentem Spitzenstoff gestaltet. Ein extratiefes Dekolleté setzte dem Ganzen dann noch das Krönchen auf.