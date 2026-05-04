Promi-Beautys schon vor der Met-Gala halb nackt!

Das geht ja schon gut los! Am Montagabend wird in New York wieder die Fashion-Party des Jahres gefeiert. Aber schon vor der großen Met-Gala ging es bei den Promis recht nackt zu!
Am Wochenende vor der Met-Gala luden Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos zur großen Party vor der Party. Und die Stars ließen sich da natürlich nicht zweimal bitten und gaben schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie freizügig es bei der Met-Gala in der Nacht auf Dienstag womöglich zugehen wird.
Allen voran Brooks Nader, die in einem schwarzen Hauch von Nichts, der mehr preisgab, als verbarg, die Kameras der Paparazzi regelrecht zum Glühen brachte. Denn das Kleid bestand lediglich aus einigen blickdichten Stoffbahnen, der Rest war aus transparentem Spitzenstoff gestaltet. Ein extratiefes Dekolleté setzte dem Ganzen dann noch das Krönchen auf.
Die neuen Kardashians?
Unter dem Mega-hot-Dress trug die neue „Baywatch“-Beauty zudem ebenfalls so gut wie nichts. Lediglich ein nudefarbiges Höschen ließ sich beim genauen Hinschauen ausmachen. BH? Fehlanzeige!
Und Brooks Nader war an diesem Abend definitiv in guter Gesellschaft. Denn auch ihre Schwester Grace Ann Nader sparte bei der Met-Gala-Pre-Party nicht an tiefen Einblicken. Kein Wunder, dass diese Familie längst als die neuen Kardashians gefeiert wird!
Apropos Kardashians: Kendall Jenner und Momager Kris Jenner ließen sich die Einladung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos natürlich ebenfalls nicht entgehen, blieben in Sachen Outfit allerdings eher zurückhaltend. Nur die Sonnenbrille, die gegen das Blitzlichtgewitter schützen sollte, war Pflicht.
DiCaprio-Freundin in transparentem Blütentraum
Weitaus freizügiger ging es da schon bei Leonardo DiCaprios schöner Freundin Vittoria Ceretti zu. Die Model-Beauty trug zum Promi-Stelldichein in New York City ein Transparentkleid, das mit zarten Blütenstickereien überzogen war.
Ein echter Hingucker! Nicht zuletzt, weil die Italienerin wie die Nader-Schwestern unter diesem Traumkleid auf den BH verzichtet hatte.
Ebenfalls ziemlich nackt in New York unterwegs waren Schauspielerin und Moderatorin Lisa Rinna und Rapperin Doja Cat, die allerdings abseits der der großen Promi-Sause feierte.
Ebenfalls bei der Bezos-Party mit dabei waren übrigens Nicole Kidman, Nicky Hilton, Ashley Graham und Ex-„Vogue“-Chefin Anna Wintour:
Jeff und Lauren richten Modegala aus
Die Met-Gala wird in diesem Jahr von Jeff Bezos und Gattin Lauren Sánchez Bezos ausgerichtet. Das Paar sei sowohl Hauptgeldgeber als auch Ehren-Mitveranstalter der Gala, teilte das Metropolitan Museum am Central Park in New York Anfang des Jahres mit.
Weitere Mitveranstalter seien unter anderem die Sängerinnen Beyoncé, Sabrina Carpenter und Doja Cat, die Schauspielerinnen Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lena Dunham sowie Ex-Tennisprofi Venus Williams
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