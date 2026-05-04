Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht ja gut los!

Promi-Beautys schon vor der Met-Gala halb nackt!

Star-Style
04.05.2026 09:56
Brooks Nader und Vittoria Ceretti zogen in New York City schon vor der Met-Gala die Blicke auf ...
Brooks Nader und Vittoria Ceretti zogen in New York City schon vor der Met-Gala die Blicke auf sich.(Bild: Krone KREATIV/PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Das geht ja schon gut los! Am Montagabend wird in New York wieder die Fashion-Party des Jahres gefeiert. Aber schon vor der großen Met-Gala ging es bei den Promis recht nackt zu!

0 Kommentare

Am Wochenende vor der Met-Gala luden Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos zur großen Party vor der Party. Und die Stars ließen sich da natürlich nicht zweimal bitten und gaben schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie freizügig es bei der Met-Gala in der Nacht auf Dienstag womöglich zugehen wird.

Allen voran Brooks Nader, die in einem schwarzen Hauch von Nichts, der mehr preisgab, als verbarg, die Kameras der Paparazzi regelrecht zum Glühen brachte. Denn das Kleid bestand lediglich aus einigen blickdichten Stoffbahnen, der Rest war aus transparentem Spitzenstoff gestaltet. Ein extratiefes Dekolleté setzte dem Ganzen dann noch das Krönchen auf.

Brooks Nader
Brooks Nader(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Brooks Nader
Brooks Nader(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Die neuen Kardashians?
Unter dem Mega-hot-Dress trug die neue „Baywatch“-Beauty zudem ebenfalls so gut wie nichts. Lediglich ein nudefarbiges Höschen ließ sich beim genauen Hinschauen ausmachen. BH? Fehlanzeige!

Und Brooks Nader war an diesem Abend definitiv in guter Gesellschaft. Denn auch ihre Schwester Grace Ann Nader sparte bei der Met-Gala-Pre-Party nicht an tiefen Einblicken. Kein Wunder, dass diese Familie längst als die neuen Kardashians gefeiert wird! 

Grace Ann Nader
Grace Ann Nader(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Apropos Kardashians: Kendall Jenner und Momager Kris Jenner ließen sich die Einladung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos natürlich ebenfalls nicht entgehen, blieben in Sachen Outfit allerdings eher zurückhaltend. Nur die Sonnenbrille, die gegen das Blitzlichtgewitter schützen sollte, war Pflicht.

Kendall Jenner
Kendall Jenner(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Kris Jenner
Kris Jenner(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

DiCaprio-Freundin in transparentem Blütentraum
Weitaus freizügiger ging es da schon bei Leonardo DiCaprios schöner Freundin Vittoria Ceretti zu. Die Model-Beauty trug zum Promi-Stelldichein in New York City ein Transparentkleid, das mit zarten Blütenstickereien überzogen war.

Ein echter Hingucker! Nicht zuletzt, weil die Italienerin wie die Nader-Schwestern unter diesem Traumkleid auf den BH verzichtet hatte.

Vittoria Ceretti
Vittoria Ceretti(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Vittoria Ceretti
Vittoria Ceretti(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Ebenfalls ziemlich nackt in New York unterwegs waren Schauspielerin und Moderatorin Lisa Rinna und Rapperin Doja Cat, die allerdings abseits der der großen Promi-Sause feierte.

Lisa Rinna
Lisa Rinna(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Doja Cat
Doja Cat(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ebenfalls bei der Bezos-Party mit dabei waren übrigens Nicole Kidman, Nicky Hilton, Ashley Graham und Ex-„Vogue“-Chefin Anna Wintour:

Nicole Kidman
Nicole Kidman(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Nicky Hilton
Nicky Hilton(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Ashley Graham
Ashley Graham(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Anna Wintour
Anna Wintour(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Jeff und Lauren richten Modegala aus
Die Met-Gala wird in diesem Jahr von Jeff Bezos und Gattin Lauren Sánchez Bezos ausgerichtet. Das Paar sei sowohl Hauptgeldgeber als auch Ehren-Mitveranstalter der Gala, teilte das Metropolitan Museum am Central Park in New York Anfang des Jahres mit.

Lesen Sie auch:
Lauren Sánchez Bezos verriet jetzt, dass sie von einem Baby mit Jeff Bezos träumt.
Sorgt für Diskussionen
Lauren Sánchez träumt von Nachwuchs mit Jeff Bezos
13.04.2026
„Temu-Wintour“?
Fans spotten über Paris-Look von Sánchez Bezos
27.01.2026

Weitere Mitveranstalter seien unter anderem die Sängerinnen Beyoncé, Sabrina Carpenter und Doja Cat, die Schauspielerinnen Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lena Dunham sowie Ex-Tennisprofi Venus Williams

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
04.05.2026 09:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
211.802 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
105.802 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
91.203 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1272 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1144 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Star-Style
Geht ja gut los!
Promi-Beautys schon vor der Met-Gala halb nackt!
Krone Plus Logo
Eva Poleschinski
Designerin weiß, wie „zum Teufel“ Mode geht
Erste Kollektion da!
Victoria Swarovski: So sexy ist ihr Mode-Debüt!
Umstyling-Saison
Typveränderungen bei Stefanie Giesinger und Co.
Mega-Braut-Dekolleté
Sydney Sweeney: „Euphoria“-Kleid extra offenherzig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf