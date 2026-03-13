Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegweisendes Verfahren

Jury berät in Musterprozess um Social-Media-Sucht

Web
13.03.2026 12:37
In dem Prozess hatten unter anderem der Chef des Internetkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, und ...
In dem Prozess hatten unter anderem der Chef des Internetkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Instagram-Chef Adam Mosseri ausgesagt.(Bild: Christoph Hartner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In dem womöglich wegweisenden Prozess gegen mehrere Internetriesen in den USA wegen des Vorwurfs der Förderung von Social-Media-Sucht beginnen am Freitag die Beratungen der Jury. Das Ergebnis des Prozesses dürfte einen Maßstab für die Entscheidung über Tausende weitere Klagen setzen. 

0 Kommentare

Die Geschworenen müssen in Los Angeles konkret im Fall einer 20-jährigen Kalifornierin entscheiden. Sie wirft den Betreibern von Online-Netzwerken wie Instagram und YouTube vor, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.

In ihren Schlussplädoyers am Donnerstag hatten beide Seiten nochmals vehement ihren Standpunkt klargemacht: Die Vertreter der Hauptklägerin machten erneut das „Suchtpotenzial“ von Instagram und Co. für die psychischen Probleme der 20-Jährigen verantwortlich.

Die Verteidigung erklärte, dass keiner der vor Gericht befragten Experten einen direkten Zusammenhang zwischen der Internetnutzung und den gesundheitlichen Problemen hergestellt habe.

Lesen Sie auch:
Mark Zuckerberg beim Verlassen des Gerichtssaals
Plattformen verklagt
Zuckerberg verteidigt Meta in US-Suchtprozess
19.02.2026

Vorwürfe gegen Tech-Riesen
In dem Prozess hatten unter anderem der Chef des Internetkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Instagram-Chef Adam Mosseri ausgesagt. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Die Hauptklägerin dagegen schilderte vor Gericht eine zwanghafte Fixierung auf die Plattformen YouTube und Instagram. „Ich war noch jung und habe meine gesamte Zeit damit verbracht“, sagte sie. „Jedes Mal, wenn ich versuchte, mich davon zu lösen, funktionierte es einfach nicht.“

Das Ergebnis des Prozesses dürfte einen Maßstab für die Entscheidung über Tausende weitere Klagen setzen. Darin wird den Tech-Riesen vorgeworfen, junge Nutzerinnen und Nutzer abhängig gemacht zu haben und damit für Depressionen, Essstörungen, Psychiatrie-Aufenthalte und sogar Suizide verantwortlich zu sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
13.03.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Krone Plus Logo
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Rose Mondy aus Herne ist die neue „Miss Germany“
Perfektion nicht nötig
Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“
Krone Plus Logo
Wo ist die Lightshow?
Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test
Werbung
WERBUNG
Leica & Xiaomi zeigen Ihr neues Smartphone
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.475 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.121 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
148.111 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
Tote bei US-Flugzeugabsturz ++ Explosion bei Demo
1071 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Web
Nach BWB-Beschwerde
Temu stellte unlautere Verkaufspraktiken ein
Wegweisendes Verfahren
Jury berät in Musterprozess um Social-Media-Sucht
1,1 Milliarden Euro
Steuerhinterziehung: Amazon vor Prozess in Italien
Für Verbündete
Kiew öffnet Zugang zu Schlachtfelddaten für KI
Verifizierungs-Mängel
X lenkt nach EU-Strafe bei blauen Häkchen ein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf