Jury berät in Musterprozess um Social-Media-Sucht

Vorwürfe gegen Tech-Riesen

In dem Prozess hatten unter anderem der Chef des Internetkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Instagram-Chef Adam Mosseri ausgesagt. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Die Hauptklägerin dagegen schilderte vor Gericht eine zwanghafte Fixierung auf die Plattformen YouTube und Instagram. „Ich war noch jung und habe meine gesamte Zeit damit verbracht“, sagte sie. „Jedes Mal, wenn ich versuchte, mich davon zu lösen, funktionierte es einfach nicht.“