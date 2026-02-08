Neos nun offen für nationales Social-Media-Verbot

Zwar hat das Europäische Parlament angekündigt, dass bis Ende 2026 ein Gesetzesvorschlag für eine europaweite Lösung am Tisch liegen soll, an diesen Zeitplan glaubt man in der österreichischen Regierung aber nicht: „Ich trete seit rund fünf Monaten sehr klar für ein Social-Media-Verbot ein. Eine europäische Lösung wäre grundsätzlich zu bevorzugen, weil sie sinnvoll ist.

Wir stehen aber in Kontakt mit der EU-Kommission, und der ursprünglich vorgesehene Zeitplan wurde bereits jetzt nicht eingehalten. Meine Sorge ist, dass sich das Ganze weiter verzögert und wir am Ende ein weiteres Jahr verlieren“, so ÖVP-Staatssekretär für Digitalisierung, Alexander Pröll. Er plädiert dafür, „dass wir uns national so vorbereiten, dass wir rasch umsetzen und dann europäisch andocken können. Es wäre aus meiner Sicht nicht sinnvoll, zu warten, während andere Länder vorpreschen und Österreich am Ende das einzige Land ohne Regelung ist.“