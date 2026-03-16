Die Liebeserklärung des Sturm-Königs!

Allmählich gehen bei Otar Kiteishvili die Superlative aus! Der kleine Georgier war beim 5:2-Sieg von Sturm in Wien gegen die Austria einmal der Größte. Mit seinem Doppelpack hat er seinen Liga-Torrekord aus der Saison davor (12) eingestellt. Der 29-jährige Zauberer könnte im Titelkrimi den Ausschlag zugunsten der Grazer geben.