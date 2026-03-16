Die Liebeserklärung des Sturm-Königs!

Kuba will sich den USA wirtschaftlich öffnen
Historischer Schritt
Allmählich gehen bei Otar Kiteishvili die Superlative aus! Der kleine Georgier war beim 5:2-Sieg von Sturm in Wien gegen die Austria einmal der Größte. Mit seinem Doppelpack hat er seinen Liga-Torrekord aus der Saison davor (12) eingestellt. Der 29-jährige Zauberer könnte im Titelkrimi den Ausschlag zugunsten der Grazer geben.
Dunkle Regenwolken hingen Montagvormittag über Sturms Trainingsgelände, als der Meister mit mehr als einer halben Stunde Verspätung den Rasen betrat. Bei den Grazern hatte es viel zu besprechen gegeben, Trainer Fabio Ingolitsch passte einiges nicht beim 5:2-Sieg in Wien.
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