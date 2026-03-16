Professor auf Tour: Mit Rad an die Enden der Welt!

Das Buch „STAUNEN – Mit dem Rennrad an die Enden der Welt“ versammelt auf 336 Seiten atemberaubende Fotografien und eindrucksvolle Geschichten aus Regionen, die viele Menschen nur aus Dokumentationen kennen. Petrovic überquerte den Himalaya und die Anden, fuhr quer durch Japan – von der Nord- bis zur Südspitze – und raste bei bis zu minus 50 Grad über den zugefrorenen Baikalsee.