Rapid sauer: „Ich kann keine klare Linie erkennen“

„Wir haben in der Saison schon so viele Möglichkeiten ausgelassen, das tut weh“, zweifelt Rapids Trainer Hoff Thorup auch nach der Derby-Pleite nicht an den Qualitäten, um in Graz zurückzuschlagen: „Es ist Charakter in dem Team.“ Mehr ärgert den Dänen, dass man sich mit einem Sieg in sieben Partien in die Lage gebracht hat. Das 0:2 gegen die Austria bezeichnete er nach der Video-Analyse gar als „lächerlich“.