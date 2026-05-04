Überraschung! Cameron Diaz wurde erneut Mama

Privates Familien-Glück

Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet, das Promi-Paar hält sein Familienleben aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nur so viel ist bekannt: 2019 wurden Diaz und Madden zum ersten Mal Eltern, 2024 bekam Töchterchen Raddix mit Bruder Cardinal einen Spielgefährten. Und Baby Nautas macht das Glück der Schauspielerin und des Rockers jetzt perfekt.