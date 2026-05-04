Überraschung! Cameron Diaz wurde erneut Mama

Baby-Überraschung bei Cameron Diaz und Benji Madden! Wie der Musiker auf seinem Instagram-Profil bekannt gab, freut er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau über Nachwuchs Nummer 3.
Am Montag gab Madden bekannt, dass er und Cameron Diaz zum dritten Mal Eltern geworden sind. „Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, Sohn!!“, schrieb der Rocker auf seinem Instagram-Profil.
Mit diesem Posting gab Benji Madden am Montag bekannt, dass er und Cameron Diaz wieder Eltern geworden sind:
Sohn trägt besonderen Namen
Eine süße Überraschung, immerhin wusste bislang niemand, dass das Paar weiteren Nachwuchs geplant hatte. Ein Foto von Klein-Nautas gab es für die Fans zwar nicht, dafür teilte Madden ein Bild eines Segelschiffes – eine Anspielung auf den ausgefallenen Namen des jüngsten Familienmitgliedes.
Außerdem klärt das Bild über die besondere Bedeutung des Namens Nautas auf: Dieser bedeutet demnach „Seemann, Navigator, Reisender. Einer, der sich auf eine Reise begibt und das Unbekannte nicht fürchtet.“
„Haben eine tolle Zeit“
„Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar“, schrieb Madden in seinem Posting weiter. „Wir haben eine tolle Zeit. Die besten Wünsche von der Madden-Familie.“
Cameron Diaz selbst reagierte auf das Posting ihres Ehemannes mit jeder Menge Sternchen- und Herzchen-Emojis.
Privates Familien-Glück
Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet, das Promi-Paar hält sein Familienleben aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nur so viel ist bekannt: 2019 wurden Diaz und Madden zum ersten Mal Eltern, 2024 bekam Töchterchen Raddix mit Bruder Cardinal einen Spielgefährten. Und Baby Nautas macht das Glück der Schauspielerin und des Rockers jetzt perfekt.
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