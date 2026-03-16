Junge Musik: Goldene Klänge bei prima la musica

Goldene Klänge

„Ich war selbst zweimal als Solist bei prima la musica auf der Bühne, es braucht Mut, Engagement und viel Herzblut“, so Musikschullandesrat Peter Reichmann. „Es ist schön, so goldene Klänge zu hören. Unsere Sänger und Musiker sind weit über die Grenzen Österreichs bekannt“, ergänzt Bischof Josef Marketz. Musik der Jugend Bundesfachbeirat Johann Brunner: „Ich bin auf die große Leistung jedes einzelnen stolz.“