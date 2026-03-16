Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musizierwettbewerb

Junge Musik: Goldene Klänge bei prima la musica

Kärnten
16.03.2026 14:24
„Suono di Due“ – einen genialen Auftritt hatten auch die Schlagwerker Lukas und Aaron an der ...
„Suono di Due“ – einen genialen Auftritt hatten auch die Schlagwerker Lukas und Aaron an der Marimba. Ihre bezaubernde Klangreise sorgte ebenso für tosenden Applaus.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Rote Backen und Aufregung bei der Preisverleihung des Landesmusizierwettbewerbs im Konzerthaus Klagenfurt. 79 Talente fahren zum Bundeswettbewerb nach Eisenstadt.

0 Kommentare

Sonntag gehörte die Bühne des Klagenfurter Konzerthauses den kleinsten bis etwas größeren Musikern des Landes Kärnten. 340 Talente haben beim Landesmusizierwettbewerb prima la musica – begleitet von der „Krone“ – mitgemacht.

„Wir sprechen heuer von einem Rekord unter den Mitwirkenden und auch bei den Preisen“, sagt Gernot Ogris, Leiter der Musikschulen des Landes. 79 Musiker werden beim Bundeswettbewerb in Eisenstadt (22.5. bis 6.6.) dabei sein.

Zwölf Talente der Plusgruppe – sie spielen im Burgenland ein neues Programm – holten zusätzlich anhand ihrer hohen Punktezahl Gold ab. Gratulation an alle!

Die stolzen Preisträger – das Ensemble „David & the SuperGirls“
Die stolzen Preisträger – das Ensemble „David & the SuperGirls“(Bild: Wolfgang Handler)
Die Preisträger erhielten ihre Urkunden. Mit dabei auch LR Reichmann , der einst selbst bei ...
Die Preisträger erhielten ihre Urkunden. Mit dabei auch LR Reichmann , der einst selbst bei prima la musica dabei war.(Bild: Wolfgang Handler)
„Granatenlauser“ Matheo und Samuel
„Granatenlauser“ Matheo und Samuel(Bild: Wolfgang Handler)
„Flute Princess“ – Alisa, Clarissa, Julia, Franziska auf der Konzerthausbühne.
„Flute Princess“ – Alisa, Clarissa, Julia, Franziska auf der Konzerthausbühne.(Bild: Wolfgang Handler)

77 Sprösslinge räumten den ersten Platz mit Auszeichnung, 137 Talente den ersten Preis ab.

Goldene Klänge
„Ich war selbst zweimal als Solist bei prima la musica auf der Bühne, es braucht Mut, Engagement und viel Herzblut“, so Musikschullandesrat Peter Reichmann. „Es ist schön, so goldene Klänge zu hören. Unsere Sänger und Musiker sind weit über die Grenzen Österreichs bekannt“, ergänzt Bischof Josef Marketz. Musik der Jugend Bundesfachbeirat Johann Brunner: „Ich bin auf die große Leistung jedes einzelnen stolz.“

Lesen Sie auch:
1. Preis für das Ensemble „Wind &amp; Keys“. Die Musiker haben auch Georg Friedrich Händel im ...
„prima la musica“
Geschafft: Grandiose Auftritte junger Talente
06.03.2026

Auch die Beiträge der Konzertisten, die die Preisverleihung musikalisch umrahmt haben, waren grandios. „Hurra, wir fahren zum Bundeswettbewerb, jetzt wird weiter geübt“, freuten sich Alexander, Sebastian und Laurenz von den „Lords of Trumpets“. Auch die Granatenlauser – Matheo und Samuel – lieferten grandios ab: „Wir wollen den Bundessieg einholen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.03.2026 14:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.906 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
158.037 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
120.339 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1002 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
991 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
971 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Kärnten
Musizierwettbewerb
Junge Musik: Goldene Klänge bei prima la musica
Fremdenpolizei West
Neuer Puma-Kommandant für Inspektion an der Grenze
Cobra im Einsatz
Große Fahndung in Ferlach nach Banküberfall
Krone Plus Logo
Noch immer drei Wochen
Fleisch? Vermiss ich gar nicht. Wirklich nicht …
Wilde Szenen
Streit eskaliert: Frau schlug mit Brechstange zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf