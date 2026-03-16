Junge Musik: Goldene Klänge bei prima la musica

Rote Backen und Aufregung bei der Preisverleihung des Landesmusizierwettbewerbs im Konzerthaus Klagenfurt. 79 Talente fahren zum Bundeswettbewerb nach Eisenstadt.
Sonntag gehörte die Bühne des Klagenfurter Konzerthauses den kleinsten bis etwas größeren Musikern des Landes Kärnten. 340 Talente haben beim Landesmusizierwettbewerb prima la musica – begleitet von der „Krone“ – mitgemacht.
„Wir sprechen heuer von einem Rekord unter den Mitwirkenden und auch bei den Preisen“, sagt Gernot Ogris, Leiter der Musikschulen des Landes. 79 Musiker werden beim Bundeswettbewerb in Eisenstadt (22.5. bis 6.6.) dabei sein.
Zwölf Talente der Plusgruppe – sie spielen im Burgenland ein neues Programm – holten zusätzlich anhand ihrer hohen Punktezahl Gold ab. Gratulation an alle!
77 Sprösslinge räumten den ersten Platz mit Auszeichnung, 137 Talente den ersten Preis ab.
Goldene Klänge
„Ich war selbst zweimal als Solist bei prima la musica auf der Bühne, es braucht Mut, Engagement und viel Herzblut“, so Musikschullandesrat Peter Reichmann. „Es ist schön, so goldene Klänge zu hören. Unsere Sänger und Musiker sind weit über die Grenzen Österreichs bekannt“, ergänzt Bischof Josef Marketz. Musik der Jugend Bundesfachbeirat Johann Brunner: „Ich bin auf die große Leistung jedes einzelnen stolz.“
Auch die Beiträge der Konzertisten, die die Preisverleihung musikalisch umrahmt haben, waren grandios. „Hurra, wir fahren zum Bundeswettbewerb, jetzt wird weiter geübt“, freuten sich Alexander, Sebastian und Laurenz von den „Lords of Trumpets“. Auch die Granatenlauser – Matheo und Samuel – lieferten grandios ab: „Wir wollen den Bundessieg einholen.“
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