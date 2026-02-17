Zu viel Schnee: Ort evakuiert, Hotels geräumt

Von der Maßnahme betroffen waren rund 40 Menschen – zehn Einheimische und 30 Gäste des Residence „Lo Chalet della Guida“, überwiegend ausländische Touristen. Während die Einwohner bei Bekannten in Bardonecchia unterkamen, organisierte die Gemeinde für die Hotelgäste einen Sammelpunkt im Festpalast. Von dort aus wurden sie auf verfügbare Hotels und Pensionen verteilt. Eine Rückkehr nach Rochemolles soll erst möglich sein, wenn sich die Lawinengefahr deutlich entspannt hat – damit rechnet die Verwaltung jedoch nicht vor Mittwoch.