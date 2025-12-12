10 Jahre Krise? So schlimm steht es um Deutschland

Zahl der Pensionisten steigt an

„Wenn wir keine Strukturreformen und keinen Zuwachs beim

Arbeitskräftepotenzial bekommen, dann schrumpft das Potenzialwachstum bis Ende des Jahrzehnts gegen Null und kippt in den 30er-Jahren ins Negative“, betont Wollmershäuser. Und er fügt hinzu: „Die Maßnahmen der Bundesregierung helfen kurzfristig, aber sie reichen nicht aus, um langfristig die Produktionskapazitäten der deutschen Wirtschaft auszuweiten.“ Auch die steigende Zahl an Pensionisten sei bei einer angeschlagenenen Wirtschaft ein Thema „Die tickende Bombe ist das Sozialsystem – das ist ohne Wirtschaftswachstum in seiner aktuellen Form nicht finanzierbar“, so Wollmershäuser.